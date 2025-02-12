Українські підприємства в 2024р скоротили випуск феросплавів майже наполовину, марганцеві ГЗК простоюють

Феросплавні підприємства України в 2024 році сумарно знизили випуск продукції на 49,4% порівняно з 2023 роком - до 108,15 тис. тонн з 213,59 тис. тонн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА), за 2024 рік випуск силікомарганцю скоротився на 45% - до 104,15 тис. тонн, феромарганцю – на 66,5%, до 3,6 тис. тонн.

Крім того, виробництво феросиліцію (у перерахунку на 45%-вий) впало до 0,12 тис. тонн з 10,49 тис. тонн, металевий марганець не випускався, тоді як у 2023 році було вироблено 0,03 тис. тонн.

Крім того, було вироблено 0,28 тис. тонн інших феросплавів (за 2023 рік - 2,94 тис. тонн).

Покровський (раніше - Орджонікідзевський) гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Дніпропетровська обл.) і Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат (МГЗК, Дніпропетровська обл.), які видобувають і збагачують марганцеву руду, у 2024 році не виробляли продукції, тоді як за у 2023 році ПГЗК виробив 160,31 тис. тонн марганцевого концентрату, а МГЗК простоював.

Як повідомлялося, Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше - Орджонікідзевський ГЗК) і Марганецький ГЗК (МГЗК, обидва - Дніпропетровська обл.), що входять до групи "Приват", наприкінці жовтня - на початку листопада 2023 року припинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди, а НЗФ і Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) - зупинили виплавку продукції. Пізніше феросплавні підприємства відновили роботу на мінімальному рівні виробництва. Зокрема, ЗЗФ працював двома печами на 7% потужності з 1 травня 2024 року, з кінця червня-2024 також почав працювати НЗФ.

ПриватБанк (Київ) до націоналізації організовував бізнес СЗФ (розташований на НКТ), НЗФ і ЗЗФ, МГЗК і ПГЗК (ОГЗК).

Нікопольський завод феросплавів контролюють група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві - Дніпро).