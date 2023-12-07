Телеком

07:04 07.12.2023

Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва

2 хв читати
Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва

Американська Apple Inc. переходить на акумулятори для iPhone індійського виробництва замість китайського, пише Financial Times із посиланням на кілька джерел у галузі.

Компанія хоче, щоб акумулятори для iPhone останнього покоління вироблялися в Індії в межах дій Apple з диверсифікації глобального ланцюжка поставок і виведення виробництва з Китаю.

Компанія поінформувала постачальників комплектуючих про свою перевагу купувати батареї для майбутнього iPhone 16 на індійських заводах, повідомили джерела. За їхніми даними, виробникам акумуляторів, таким як китайська компанія Desay, було запропоновано відкрити нові підприємства в Індії, а тайванській Simplo Technology було запропоновано збільшити виробництво в Індії для майбутніх замовлень.

"Якщо з поставками акумуляторів для iPhone 16 все піде добре, Apple планує перенести більше виробництва для iPhone в Індію", - сказав один із людей, близьких до компанії.

Уряд Індії цього тижня повідомив, що TDK (японський постачальник Apple) створює завод площею 180 акрів у штаті Хар'яна для виробництва акумуляторних елементів, які будуть використовуватися в iPhone індійського виробництва. У TDK заявили, що "почали будівництво заводу в Індії з виробництва акумуляторів" і планують ввести його в експлуатацію у 2025 році.

Такі компанії, як Desay і Simplo, упаковують батареї, що випускаються TDK та іншими виробниками, в модулі і відправляють їх збирачам, таким як Foxconn.

Apple випускає останній iPhone 15 в Індії та КНР на заводах тайванських контрактних виробників Foxconn, Pegatron і Wistron.

 

 

Теги: #apple #індія #випуск #акумулятори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:42 26.10.2023
Apple підвищила тарифи на низку сервісів, включаючи стрімінговий Apple TV+

Apple підвищила тарифи на низку сервісів, включаючи стрімінговий Apple TV+

21:44 06.10.2023
Єрмак провів переговори з радником прем'єр-міністра Індії

Єрмак провів переговори з радником прем'єр-міністра Індії

07:18 29.09.2023
Виробництво велосипедів у ЄС зросло на 10% у 2022 році

Виробництво велосипедів у ЄС зросло на 10% у 2022 році

14:02 22.09.2023
Tesla планує побудувати в Індії завод із виробництва акумуляторів

Tesla планує побудувати в Індії завод із виробництва акумуляторів

19:19 15.09.2023
НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

16:17 05.09.2023
В Індії можуть провести голосування про зміну назви країни на Бхарат

В Індії можуть провести голосування про зміну назви країни на Бхарат

20:44 01.09.2023
Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

16:54 28.08.2023
Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

19:37 23.08.2023
Індія опублікувала перший знімок із поверхні Місяця

Індія опублікувала перший знімок із поверхні Місяця

00:31 17.08.2023
МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

Стефанішина: Запускати медіаринок як ринок, економічно вигідні проєкти, будемо вже після війни

На тимчасово окупованих територіях зупинено роботу інтернет-провайдерів - Федоров

Суд за клопотанням прокурора залишив під арештом лише опосередковану частку Фрідмана і партнерів у "Київстарі" і "Лайфселлі"

Мовний омбудсмен закликає телеканали припинити практику українсько-російської двомовності в ефірах

ОСТАННЄ

Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

Viber запустив платну підписку в Україні

Розмова про націоналізацію "Київстару" була б кроком назад - ексдержсекретар США Помпео

Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні

"Київ Цифровий" презентував головні цифрові досягнення столиці на Web Summit та Smart City Expo World Congress

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

Більшість новин в онлайн-медіа України з російських джерел є недостовірними - дослідження ІМІ

Сем Альтман повернеться на посаду голови OpenAI

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА