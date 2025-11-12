Сибіга обговорив з індійським колегою співпрацю між країнами, поділилися баченням шляху до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром на полях міністерської зустрічі G7 у Канаді.

"Я був радий зустрітися з Субраманьямом Джайшанкаром, щоб обговорити співпрацю між Україною та Індією, а також міжнародні події. Я поділився нашим баченням шляху до миру, ситуації на полі бою та небезпечних ударів Росії по критичних підстанціях, які живлять українські атомні електростанції", - зазначив глава МЗС України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідує Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.