Події

21:51 25.03.2023

Випуск цьогорічних офіцерів посилить нашу державу

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Випуск цьогорічних офіцерів посилить нашу державу

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що цьогорічний випуск офіцерів із внз посилить державу.

"На тижні завершилося навчання наших офіцерів - Нацгвардії, військово-морських сил, нашої армії - від Харкова до Вінниці, від Києва до Одеси. Національна академія Нацгвардії, Київський інститут Нацгвардії, Одеська військово-морська академія, Національна академія сухопутних військ завершила спеціальний курс підготовки молодших лейтенантів", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Вірю, що випуск цього року примножить славу України і посилить усіх нас, усю державу", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #офіцери #випуск #зеленський

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