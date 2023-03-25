Випуск цьогорічних офіцерів посилить нашу державу

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що цьогорічний випуск офіцерів із внз посилить державу.

"На тижні завершилося навчання наших офіцерів - Нацгвардії, військово-морських сил, нашої армії - від Харкова до Вінниці, від Києва до Одеси. Національна академія Нацгвардії, Київський інститут Нацгвардії, Одеська військово-морська академія, Національна академія сухопутних військ завершила спеціальний курс підготовки молодших лейтенантів", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Вірю, що випуск цього року примножить славу України і посилить усіх нас, усю державу", - сказав Зеленський.