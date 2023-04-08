Події

20:08 08.04.2023

РФ проведе дострокові випуски із військових ВНЗ через великі втрати в Україні

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РФ проведе дострокові випуски із військових ВНЗ через великі втрати в Україні

Через великі втрати на фронті, ЗС РФ проведуть дострокові випуски військових із російських ВНЗ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську", - йдеться у вечірньому зведенні в суботу.

Як повідомляють, водночас випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #випуск #курсанти

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