"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" ініціює відставку уряду, повідомив її лідер народний депутат Дмитро Разумков (позафракційний).

"Уряд має бути відправлено у відставку – ми з командою "Розумної політики" ініціюємо цей процес", - написав він у телеграм у п'ятницю.

За словами народного депутата, Кабмін провалив всі напрями своєї діяльності.

"Дефіцит бюджету, нестача грошей на армію і загроза виплат захисникам уже другий рік поспіль. Провальна міжнародна політика – через бездіяльність уряду ми втратили економічний безвіз, а українська економіка – мінімум EUR3,5 млрд на рік! Падіння промислового виробництва… Зростання тарифів і податків і як наслідок – сотні тисяч закритих ФОПів і втрата робочих місць", - констатував політик.

На думку Разумкова, відставка уряду буде рятівною для України.

Народний депутат також підкреслив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль "має самостійно піти у відставку", що дало б змогу заощадити час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки уряду.

Пізніше Разумков у фейсбуці повідомив, що процес відставки уряду вже запущено. Він оприлюднив скріншот офіційного бланку Верховної Ради з першими підписами народних депутатів, які підтримують відставку уряду.