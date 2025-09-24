Разумков: Позиція США щодо гарантій безпеки для України залишається невизначеною

Позиція США щодо майбутніх гарантій безпеки для України залишається невизначеною, вважає голова Міжфракційного депутатського об’єднання “Розумна політика” Дмитро Разумков (позафракційний).

“Щодо гарантій безпеки. Я почув те, що м’яч перебуває на полі України і Європейського Союзу, але я не побачив в цій команді позиції США. Що вони будуть робити в цьому форматі, окрім того, що забезпечувати продаж зброї? Це дуже важливий аспект. Ми дякуємо всім нашим партнерам за допомогу і за можливість отримувати цю зброю. Але все ж таки, чи братимуть вони участь в перемовних процесах? Чи будуть вони учасниками цього процесу? Чи будуть вони вводити санкції? Чи будуть вони виступати гарантами безпеки і що саме означатимуть гарантії безпеки для України після завершення війни? Поки що дуже багато запитань, які стоять на порядку денному”, - сказав Разумков агентству “Інтерфакс-Україна” у середу, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН.

Разумков наголосив, що зміна риторики щодо війни в Україні характерна не лише для Трампа. За словами народного депутата, під час нещодавнього відрядження до Вашингтона він почув від багатьох американських політиків про зміну риторики щодо України.

“Ті заяви, які пролунали щодо (можливого повернення - ІФ-У) кордонів 1991 року, може, навіть більше, я думаю, що вони базуються в першу чергу на тому, що президенту Трампу розповідає українська влада. Я розумію, що, перебуваючи за океаном, розповідати про кордони 1991 року легше, ніж на лінії бойового зіткнення”, - зазначив Разумков.

Він підкреслив, що сьогодні ситуація на лінії фронту непроста і його дивують такі заяви колег і представників української влади, “тому що і вони особисто декілька місяців тому говорили, що повернення територій військовим шляхом в короткостроковій або середньостроковій перспективі неможливо”.

За словами Разумкова, з огляду на те, “що ми почули у США”, війна триватиме.

“А кожен день війни – це втрати. Втрати здоров’я і життя наших людей, територій. На жаль, ворог просувається далі по території України. Втрати нашої економіки, енергетики і нашої з вами держави”, - зазначив народний депутат.