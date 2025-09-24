Інтерфакс-Україна
Політика
17:49 24.09.2025

Разумков: Позиція США щодо гарантій безпеки для України залишається невизначеною

2 хв читати
Разумков: Позиція США щодо гарантій безпеки для України залишається невизначеною

Позиція США щодо майбутніх гарантій безпеки для України залишається невизначеною, вважає голова Міжфракційного депутатського об’єднання “Розумна політика” Дмитро Разумков (позафракційний).

“Щодо гарантій безпеки. Я почув те, що м’яч перебуває на полі України і Європейського Союзу, але я не побачив в цій команді позиції США. Що вони будуть робити в цьому форматі, окрім того, що забезпечувати продаж зброї? Це дуже важливий аспект. Ми дякуємо всім нашим партнерам за допомогу і за можливість отримувати цю зброю. Але все ж таки, чи братимуть вони участь в перемовних процесах? Чи будуть вони учасниками цього процесу? Чи будуть вони вводити санкції? Чи будуть вони виступати гарантами безпеки і що саме означатимуть гарантії безпеки для України після завершення війни? Поки що дуже багато запитань, які стоять на порядку денному”, - сказав Разумков агентству “Інтерфакс-Україна” у середу, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН.

Разумков наголосив, що зміна риторики щодо війни в Україні характерна не лише для Трампа. За словами народного депутата, під час нещодавнього відрядження до Вашингтона він почув від багатьох американських політиків про зміну риторики щодо України.

“Ті заяви, які пролунали щодо (можливого повернення - ІФ-У) кордонів 1991 року, може, навіть більше, я думаю, що вони базуються в першу чергу на тому, що президенту Трампу розповідає українська влада. Я розумію, що, перебуваючи за океаном, розповідати про кордони 1991 року легше, ніж на лінії бойового зіткнення”, - зазначив Разумков.

Він підкреслив, що сьогодні ситуація на лінії фронту непроста і його дивують такі заяви колег і представників української влади, “тому що і вони особисто декілька місяців тому говорили, що повернення територій військовим шляхом в короткостроковій або середньостроковій перспективі неможливо”.

За словами Разумкова, з огляду на те, “що ми почули у США”, війна триватиме.

“А кожен день війни – це втрати. Втрати здоров’я і життя наших людей, територій. На жаль, ворог просувається далі по території України. Втрати нашої економіки, енергетики і нашої з вами держави”, - зазначив народний депутат.

Теги: #риторика #разумков #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 24.09.2025
Зміна риторики Трампа щодо України не супроводжується діями його адміністрації - Климпуш-Цинцадзе

Зміна риторики Трампа щодо України не супроводжується діями його адміністрації - Климпуш-Цинцадзе

13:45 24.09.2025
Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

11:17 24.09.2025
Мережко: Риторика Трампа щодо України змінюється, але важливішими є дії, а не слова

Мережко: Риторика Трампа щодо України змінюється, але важливішими є дії, а не слова

08:21 24.09.2025
Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

08:08 24.09.2025
Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

06:26 24.09.2025
Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

13:58 13.06.2025
"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

18:10 01.03.2025
“Розумна політика” ініціює створення парламентської групи для переговорів з США

“Розумна політика” ініціює створення парламентської групи для переговорів з США

13:02 29.11.2024
Більшість українських експертів уважає міжнародний імідж країни скоріше позитивним - Центр Разумкова

Більшість українських експертів уважає міжнародний імідж країни скоріше позитивним - Центр Разумкова

12:50 29.11.2024
Експерти назвали ефективний діалог із Трампом найважливішим завданням української дипломатії

Експерти назвали ефективний діалог із Трампом найважливішим завданням української дипломатії

ВАЖЛИВЕ

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

ОСТАННЄ

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Політики та експерти скептичні до заяв Трампа щодо України і розходяться в прогнозах, що за ними слідуватиме

Порошенко обговорив з повіреною у справах США в Україні потреби ЗСУ та посилення тиску на РФ

Україна рішуче засуджує входження китайського судна до окупованого Криму, посольство направило офіційну ноту до МЗС Китаю

На зустрічі президента з фракцією "Слуга народу" питання виборів не обговорювалося - нардеп Леонов

П’ятий саміт Кримської платформи відбудеться у середу у Нью-Йорку - МЗС

Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

Цивільний кодекс має стати сучасною конституцією приватного права - Стефанчук

Українці найменше довіряють людям інших політичних поглядів та навіть "своїм" політикам – опитування Rating

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА