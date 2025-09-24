Мережко: Риторика Трампа щодо України змінюється, але важливішими є дії, а не слова

Риторика президента США Дональда Трампа щодо України змінюється, але варто звертати увагу на його практичні дії, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція “Слуга народу”).

“Остання заява Трампа щодо України свідчить про важливі зрушення. Якщо раніше Трамп висловлював сумніви щодо можливостей України перемогти та повернути тимчасово окуповані території, то зараз, здається, він почав усвідомлювати, що Україна може перемогти й що Росія не така сильна, як це раніше здавалося Трампу. Але нас цікавить те, чи відбудуться конкретні кроки після зміни риторики Трампа”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в середу.

За словами народного депутата, йдеться про обіцянки Трампа щодо серйозних санкцій проти Росії та її союзників.

“Слова - це дуже добре, але не менш важливими є дії”, - зазначив Мережко.