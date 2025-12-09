Інтерфакс-Україна
Політика
15:20 09.12.2025

У мирних переговорах необхідно повернутися до пропозиції щодо припинення вогню — Мережко

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

У переговорах про досягнення миру необхідно повернутися до пропозиції  щодо  беззастережного припинення вогню  вздовж лінії фронту, вважає голова  комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"). 

"По суті, нічого не змінилося. Кремлівський диктатор не відмовився від своїх ультимативних вимог і не має жодного наміру серйозно і добросовісно вести переговори. Взагалі, дуже наївно розраховувати на те, що навіть якщо вдасться досягти будь-якої домовленості, Путін буде її дотримуватися. Є лише один більш-менш реалістичний варіант - повернутися до пропозиції президента США Дональда Трампа щодо беззастережного припинення вогню вздовж лінії фронту. І лише після цього почати перемовини", — сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, коментуючи  хід переговорів. 

На думку народного депутата, перемовини необхідно проводити  під сильним санкційним тиском на Росію та її союзників, які живлять російську воєнну машину.

"Наблизити мир можуть не переговори самі по собі, а тиск на Путіна і надання адекватної військової допомоги Україні. 

Крім того, важливі гарантії безпеки для України у разі встановлення режиму припинення вогню. На сьогодні єдиною надійною гарантією безпеки для України є її членство в НАТО", - підкреслив народний  депутат.

