Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

Велика Британія підтримує Україну, зокрема у переговорах щодо досягнення миру, заявив прем’єр-міністр країни Кір Стармер на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Стармер наголосив, що принципи, над якими "ми працюємо дуже давно" залишаються незмінними, "ми підтримуємо Україну, і якщо має бути перемир'я, то воно має бути справедливим і тривалим". Водночас прем’єр-міністр додав, що Україну підтримують у переговорах, однак треба переконатися, "що це справедливе і тривале врегулювання, і що ми можемо досягти цього".

У свою чергу, Макрон наголосив, що "ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори для досягнення сталого, міцного миру, і я думаю, що у нас є багато карт у наших руках".

За словами президента Франції - це ті факти, що Україна чинить опір у цій війні, і що російська економіка починає страждати, особливо після останніх санкцій Європи та США.

Федеральний канцлер Німеччини додав, що найближчі дні можуть бути "вирішальним моментом для всіх нас", і що він спостерігає за перемовинами української сторони зі США, а також за перемовинами в Москві.

"Я з нетерпінням чекаю на вашу думку щодо можливих результатів цих переговорів. Ми як і раніше твердо підтримуємо Україну та надаємо допомогу вашій країні, оскільки всі ми знаємо, що доля цієї країни є долею Європи", - наголосив Мерц.

Він додав, що ніхто не повинен сумніватися в підтримці України.

"Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять від американської сторони, але ми маємо про це поговорити", - заявив Мерц.