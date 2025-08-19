Інтерфакс-Україна
13:30 19.08.2025

На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

На зустрічах президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Найбільш важливими результатами зустрічей президента Зеленського з Трампом та європейськими лідерами є те, що, по-перше, вдалося зберегти та посилити трансатлантичну солідарність перед обличчям російської агресії й, по-друге, президент Трамп заявив, що готовий взяти участь у виробленні гарантій безпеки для України", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, таким чином Трамп відходить від ізоляціоністських тенденцій і посилює європейські гарантії безпеки для України.

"Важливо також, що Трамп не сказав "ні" щодо ідеї про можливість розміщення американських військ на території України в разі припинення вогню, як гарантії безпеки. Це вже викликало істерику в Кремлі", - зазначив народний депутат.

