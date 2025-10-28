Інтерфакс-Україна
15:36 28.10.2025

Нардеп Мережко сумнівається в готовності Пекіна тиснути на Кремль

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Голова КНР Сі Цзіньпін навряд чи погодиться чинити тиск на російського агресора, щоб припинити війну проти України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"В основному ця зустріч (президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна - ІФ-У) буде присвячена економічним питанням і проблемам у відносинах між США та КНР. Водночас є ймовірність, що президент Трамп порушить питання російської агресії проти України й намагатиметься переконати китайського очільника застосувати свій вплив, щоб змусити кремлівського диктатора погодитися на серйозні перемовини. Путін боїться двох держав - США і КНР. Тому спільний тиск з боку цих країн міг би змусити його припинити агресію… Однак, КНР навряд чи погодиться чинити тиск на російського агресора, щоб припинити війну проти України", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На думку Мережка, КНР не буде чинити тиск на РФ, оскільки є стратегічним партнером Росії без обмежень і одним із наслідків російської агресії стало посилення залежності Росії від КНР.

"Це означає, зокрема, що китайський очільник навряд чи наважиться на такі кроки, які б роздратували Путіна, оскільки КНР боїться зменшити ступінь залежності Росії від Китаю. З іншого боку, ми спостерігаємо, що американські санкції проти російських енергетичних компаній вже починають давати результати, оскільки китайські компанії почали думати про те, щоб відмовитися від російських енергоносіїв", - зазначив голова комітету.

Проте Мережко зауважив, що не втрачає надії, що президенту Трампу вдасться знайти відповідні аргументи, щоб переконати очільника КНР вплинути на Путіна з метою припинення російської агресії.

