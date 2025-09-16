Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав європейських союзників, Сполучені Штати, країни G7 та інших без зволікання застосувати максимальний тиск на РФ.

"Протягом останніх півроку Путін обіцяв президенту Трампу: Припинити вбивства, відновити дипломатичні відносини та закінчити війну; Представити реалістичні кроки на шляху до миру в Стамбулі; Провести зустріч лідерів для просування миру. Він не вжив жодних заходів для виконання своїх обіцянок", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Міністр наголосив, що натомість РФ відхилила перемир'я та посилила терор проти України, продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатичні зусилля, відкидає зустріч лідерів, здійснила терористичні атаки на цивільне населення, вдарила по будівлі українського уряду ракетою, вторглася дронами в повітряний простір Польщі та Румунії.

"Не можна дозволяти Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми ще раз закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, "Групу семи" та інших без зволікання застосувати максимальний тиск на Москву. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки з обох боків Атлантики. Але їх потрібно робити зараз, а не пізніше", - закликав Сибіга.

Він наголосив, що економіка РФ вже перебуває в поганому стані, і "серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни ставить під загрозу його режим і його особисто".

"Давайте покінчимо з цією війною, припинивши фінансування російської військової машини", - зазначив міністр.