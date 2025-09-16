Інтерфакс-Україна
Події
12:20 16.09.2025

Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

2 хв читати
Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав європейських союзників, Сполучені Штати, країни G7 та інших без зволікання застосувати максимальний тиск на РФ.

"Протягом останніх півроку Путін обіцяв президенту Трампу: Припинити вбивства, відновити дипломатичні відносини та закінчити війну; Представити реалістичні кроки на шляху до миру в Стамбулі; Провести зустріч лідерів для просування миру. Він не вжив жодних заходів для виконання своїх обіцянок", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Міністр наголосив, що натомість РФ відхилила перемир'я та посилила терор проти України, продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатичні зусилля, відкидає зустріч лідерів, здійснила терористичні атаки на цивільне населення, вдарила по будівлі українського уряду ракетою, вторглася дронами в повітряний простір Польщі та Румунії.

"Не можна дозволяти Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми ще раз закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, "Групу семи" та інших без зволікання застосувати максимальний тиск на Москву. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки з обох боків Атлантики. Але їх потрібно робити зараз, а не пізніше", - закликав Сибіга.

Він наголосив, що економіка РФ вже перебуває в поганому стані, і "серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни ставить під загрозу його режим і його особисто".

"Давайте покінчимо з цією війною, припинивши фінансування російської військової машини", - зазначив міністр.

Теги: #сибіга #тиск_рф #сша #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 16.09.2025
Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

18:36 15.09.2025
Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

14:02 15.09.2025
Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

06:17 15.09.2025
Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

18:37 13.09.2025
Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

Сибіга та міністр-делегат Франції Аддад у Києві обговорили безпекові виклики та євроінтеграцію України

11:38 13.09.2025
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

05:46 13.09.2025
США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

03:40 13.09.2025
Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

19:20 12.09.2025
США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

18:45 12.09.2025
Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

ЄС проводить консультації щодо певних положень 19-го пакету санкцій – радник президента

Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

Свириденко повідомила про двох загиблих у Запоріжжі

Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо переходу від тимчасового захисту переміщених українців

У ЄС наразі не готові подати пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, можуть не відмовитися від закупівлі російської нафти раніше 2027 р. - ЗМІ

Міносвіти: відкрито три нові освітні простори "Школи супергероїв"

Окупанти 97 раз обстріляли населені пункти Сумської області за добу, 9 жителів постраждали – обладміністрація

В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА