Інтерфакс-Україна
Події
20:13 08.09.2025

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

2 хв читати
Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Пекін здатен зупинити війну Росії проти України "одним натиском важеля", та наразі йому вигідніше займати позицію спостерігача – "його геополітичні супротивники слабшають, а залежність сателітів, навпаки, зростає, "і все це без прямих витрат". Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Якщо відверто, то Китаю, безумовно, абсолютно відомо, що на шляху до миру в Україні стоїть лише небажання Росії. Пекін міг би зупинити війну одним натиском важеля, та йому все ще вигідніше спостерігати. Геополітичні супротивники слабшають, зростає залежність сателітів – і все це без прямих витрат...", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Подоляк вважає, що США, своєю чергою, "мають повернутися до статусу модератора та змусити Кремль завершити війну. Або ж мають змиритися, що світ переорієнтовується на Схід". Разом з тим Подоляк висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп ці ризики чітко усвідомлює. "Ніхто не хоче увійти в історію як президент, за якого Америка поступилася лідерством".

"Значить, - робить висновок заступник керівника Офісу президента, - дипломатичний процес у конфігурації сильні США – активна Європа – вольова Україна за участі Китаю є неминучим…".

"В очікуванні продовження перемовин Україна робить домашню роботу: розгортаємо мілітарне виробництво, запитуємо й отримуємо озброєння, формуємо гарантії безпеки. Готові до миру. Але не до неадекватних "вимог" РФ", - наголосив Подоляк.

 

Теги: #подоляк #позиція #пекін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 03.09.2025
Трамп: У мене немає послань до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішеннями

Трамп: У мене немає послань до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішеннями

20:04 28.08.2025
У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

03:22 26.08.2025
Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам МЗС позицію України щодо гарантій безпеки

Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам МЗС позицію України щодо гарантій безпеки

19:24 15.08.2025
Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

11:45 12.08.2025
Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

02:50 11.08.2025
Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

20:36 10.08.2025
Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

14:18 07.08.2025
Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

Єврокомісія: Зарано говорити про можливу участь ЄС в переговорах зі США, РФ та Україною через відсутність визначеності щодо самих переговорів

08:54 26.07.2025
Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА