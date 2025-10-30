Інтерфакс-Україна
Події
14:56 30.10.2025

За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік - Зеленський

2 хв читати
За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна скоригує свою комунікацію з партнерами для підготовки нових санкцій на основі детальних оцінок від розвідки щодо впливу санкцій на російську воєнну машину, За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що вже є відповідні сигнали від партнерів щодо збільшення санкційних кроків.

"Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни", - додав Зеленський.

Він також повідомив про налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і партнери враховують значну частину пропозицій України.

"Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", - зауважив президент.

Окрім того, керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти України. "Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні", - резюмував глава держави.

Теги: #тиск_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 28.10.2025
Нардеп Мережко сумнівається в готовності Пекіна тиснути на Кремль

Нардеп Мережко сумнівається в готовності Пекіна тиснути на Кремль

10:09 02.10.2025
Рішення G7 про посилення тиску на РФ передбачають обмеження її нафтового експорту та вторинні санкції – Єрмак

Рішення G7 про посилення тиску на РФ передбачають обмеження її нафтового експорту та вторинні санкції – Єрмак

16:27 23.09.2025
Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

12:20 16.09.2025
Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

11:38 13.09.2025
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

ВАЖЛИВЕ

За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

ОСТАННЄ

Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше 1% - Work.ua

ДПСУ щодо статті The Telegraph: Значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22 років не становить

За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2025р.

У Баварії засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Думаю, зараз на телебаченні буде "рік Цимбалюка"

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Ми дуже чекаємо на програму "1000 годин контенту"

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Я не бачу інтересу до української мови від державних чиновників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА