За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна скоригує свою комунікацію з партнерами для підготовки нових санкцій на основі детальних оцінок від розвідки щодо впливу санкцій на російську воєнну машину, За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що вже є відповідні сигнали від партнерів щодо збільшення санкційних кроків.

"Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни", - додав Зеленський.

Він також повідомив про налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і партнери враховують значну частину пропозицій України.

"Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", - зауважив президент.

Окрім того, керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти України. "Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні", - резюмував глава держави.