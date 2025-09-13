Інтерфакс-Україна
Економіка
11:38 13.09.2025

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Міністри фінансів G7 у Канаді обговорили варіанти посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

"Дедалі агресивніша позиція Росії, включаючи нещодавні бомбардування в Україні та порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в середу, а також її небажання погодитися на припинення вогню, стали причиною цієї зустрічі G7", - повідомило Міністерство фінансів Канади, яка головує у G7.

"Міністри "Великої сімки" домовилися прискорити обговорення щодо подальшого використання іммобілізованих російських суверенних активів для фінансування оборони України, а також вивчити інші механізми, які дозволили б ще більше збільшити фінансову підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Міністри країн G7 також обговорили широкий спектр можливих економічних заходів для посилення тиску на Росію, включаючи подальші санкції та торговельні заходи, такі як тарифи, щодо тих, хто сприяє військовим зусиллям Росії.

