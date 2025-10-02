Інтерфакс-Україна
10:09 02.10.2025

Рішення G7 про посилення тиску на РФ передбачають обмеження її нафтового експорту та вторинні санкції – Єрмак

Рішення G7 про посилення тиску на РФ передбачають обмеження її нафтового експорту та вторинні санкції – Єрмак
Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про рішення країн "Великої сімки" щодо посилення тиску на РФ, які передбачають опрацювання координації використання заморожених російських активів для допомоги Україні та посилення обмежень проти російського нафтового експорту.

"Опрацьовується координація щодо використання заморожених російських активів для фінансових потреб України. Посилення обмежень проти російського нафтового експорту - тарифи, заборони на імпорт та експорт, заходи проти тих, хто допомагає обходити санкції і купує російські енергоресурси", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

Він наголосив, що ці питання "вже стали постійною частиною міжнародної адженди безпеки". "На зустрічах із радниками з національної безпеки ми порушували їх неодноразово. І чудово, що рішення йдуть у потрібному напрямку", - додав він.

У середу видання Bloomberg повідомило, що країни G7 наближаються до угоди про значне посилення санкцій проти РФ через її небажання припинити війну проти України. В поточному проєкті документу йдеться, що G7 працює над низкою варіантів, які включають нові заходи щодо ключових економічних секторів, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість, а також спрямовані на країни та організації, які посилюють військові зусилля Москви та допомагають їй обійти чинні санкції.

"Ми погодилися, що зараз саме час максимізувати тиск на експорт російської нафти, основне джерело їхніх доходів", – йдеться в заяві. У ній пропонується, що G7 може перейти до санкцій проти російських нафтових гігантів, а також на її тіньовий флот нафтових танкерів та торгівлю енергією.

У проєкті заяви пропонується, що міністри також обговорять фінансові потреби України, включаючи координацію способів подальшого використання заморожених активів центрального банку РФ.

Видання також повідомляє, що лідери Європейського Союзу зустрічаються в Данії, оскільки набирає обертів план використання заблокованих у блоці коштів для надання Україні нової допомоги у розмірі EUR140 млрд ($164 млрд). ЄС також працює над новим пакетом санкцій, який передбачає заборону російського зрідженого природного газу до 2027 року та запровадження додаткових обмежень на енергетичний та фінансовий сектори Москви.

"І ЄС, і G7 сподіваються завершити свої відповідні пакети санкцій цього місяця, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності для обговорення закритих обговорень", - йдеться в повідомленні.

01:32 02.10.2025
Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

16:00 01.10.2025
G7 наближається до угоди про посилення санкцій проти нафтових доходів РФ - ЗМІ

20:17 24.09.2025
Глави МЗС країн G7 обговорили запровадження додаткових економічних санкцій на Росію

16:27 23.09.2025
Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

12:20 16.09.2025
Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

11:38 13.09.2025
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

