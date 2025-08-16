Інтерфакс-Україна
09:53 16.08.2025

Путін переграв Трампа на переговорах - голова комітету Ради із зовнішньої політики

Владімір Путін переграв президента США Дональда Трампа на переговорах, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та межпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Поки що ситуація виглядає так, що Путіну вдалося переграти Трампа. На червоній доріжці Трамп, коли він вітав кривавого кремлівського диктатора, виглядав набагато впевненіше, ніж під час спільної пресконференції. Поки що ми не бачимо результату і угоди немає. Путін залишився при своєму ультиматумі. Жодних поступок чи готовності до компромісу з його боку ми не бачимо", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Він зазначив, що політично Путін отримав від Трампа те, що хотів, тобто саміт, на якому виглядало, що політичної ізоляції Росії вже немає.

"Це вже серйозна поразка для Трампа і його дипломатії", - наголосив народний депутат.

