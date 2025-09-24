Зміна риторики Трампа щодо України не супроводжується діями його адміністрації - Климпуш-Цинцадзе

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/05

Зміна риторики президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни поки не супроводжується конкретними діями з боку адміністрації Білого дому, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”).

“Для українців така зміна риторики очільника Білого дому щодо України й щодо війни є надзвичайно важливою і цінною. Але залишається два питання. Насамперед ця зміна риторики не передбачає на даний момент зміни в діях адміністрації США ані щодо готовності тиснути безпосередньо на РФ, ані щодо надання якоїсь конкретної додаткової допомоги Україні. Йдеться тільки про продовження продажу зброї через закупівлю інших країн-членів НАТО. Друге – це питання стійкості такої риторики, бо ми вже бачили на початку серпня готовність Трампа запроваджувати санкції проти РФ, а за короткий проміжок часу – червону доріжку для Путіна”, - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в середу.

За словами народної депутатки, такі коливання у діях Трампа не сприяють передбачуваності, плануванню і досягненні реального результату в цій війні.

Як повідомлялося, Трамп припустив, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе.

“Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?” - написав президент США в соцмережі Truth Social.