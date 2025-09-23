Інтерфакс-Україна
Події
22:15 23.09.2025

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

2 хв читати
Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президент США Дональд Трамп припускає, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе і що США продовжуватиме надалі постачати зброю для НАТО.

"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?", - пише він в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Росія безцільно воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила мала б виграти за менше тижня. Він зазначив, що це робить Росію схожою на "паперового тигра".

"Коли люди, що живуть у Москві та всіх великих містах, селищах та районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, той факт, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, та всі інші речі, які відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною…Україна зможе повернути свою Країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть зайде далі!", - пише він.

За словами Трампа, Путін та Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти. "У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіхів. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім!", - резюмував він. 

Теги: #кордони #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

23:06 23.09.2025
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

22:33 23.09.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

21:07 23.09.2025
Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

21:00 23.09.2025
Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

19:12 23.09.2025
Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

17:46 23.09.2025
Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

23:28 22.09.2025
Зеленський прибув до США

Зеленський прибув до США

20:15 20.09.2025
Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

18:21 11.09.2025
Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

ОСТАННЄ

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

Харків під атакою ворожих дронів - Терехов

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА