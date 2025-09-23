Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президент США Дональд Трамп припускає, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе і що США продовжуватиме надалі постачати зброю для НАТО.

"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?", - пише він в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Росія безцільно воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила мала б виграти за менше тижня. Він зазначив, що це робить Росію схожою на "паперового тигра".

"Коли люди, що живуть у Москві та всіх великих містах, селищах та районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, той факт, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, та всі інші речі, які відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною…Україна зможе повернути свою Країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть зайде далі!", - пише він.

За словами Трампа, Путін та Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти. "У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіхів. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім!", - резюмував він.