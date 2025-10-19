Інтерфакс-Україна
14:07 19.10.2025

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським не наблизила світ до завершення війни в Україні.

"Зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом 17 жовтня, на жаль, не наблизила світ до завершення війни Росії проти України. Складається враження, що американська адміністрація вкотре схиляється до довіри запевненням Кремля, а не до твердої позиції на підтримку міжнародного права та українського суверенітету", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у неділю.

За словами голови комітету, Кремль продовжує свою цинічну гру — цього разу через черговий "дзвінок" Володимира Путіна до Трампа.

"І ми знову бачимо, як після таких сигналів змінюється риторика американського президента. Небажання Вашингтона посилювати санкційний тиск або збільшувати військову допомогу лише затягує війну й підриває довіру до здатності США відігравати лідерську роль у стримуванні агресії", - зазначила народна депутатка.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що особливе занепокоєння викликає анонсована зустріч Трампа з кремлівським очільником у Будапешті.

"Це не лише геополітичний виклик — це удар по суб’єктності Європейського Союзу, який мав би не допустити навіть прольоту літака з Путіним над своїми територіями. Для України ж символізм Будапешта звучить особливо гірко: документ, який колись мав гарантувати нашу безпеку після відмови від ядерної зброї, перетворився на порожню декларацію, а нові перемовини щодо миру між Росією та Україною саме в Угорщині жодним чином не сприяють довірі до цих потенційних домовленостей", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

На думку голови комітету, ключова частина американського політичного істеблішменту досі не усвідомлює реальної суті російської війни — як загрози не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки.

"Водночас варто відзначити, що європейські партнери дедалі активніше виступають зі скоординованою позицією підтримки України. Є надія, що саме спільні дії європейських союзників допоможуть утримати необхідний рівень міжнародного тиску на Кремль і водночас сприятимуть коригуванню підходів Вашингтона. На сьогодні ж Україна змушена покладатися передусім на власні сили та на підтримку європейських партнерів, а не на стабільність чи передбачуваність політики США", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

