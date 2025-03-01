“Розумна політика” ініціює створення парламентської групи для переговорів з США

Міжфракційне об'єднання “Розумна політика” ініціює створення парламентської переговорної групи для нормалізації міжнародних відносин та забезпечення співробітництва з США.

“Парламент має діяти… Найближчим часом Верховна Рада має зібратися на термінове засідання і ухвалити постанову команди “Розумної політики” про створення парламентської делегації для вирішення кризової ситуації, що склалася між стратегічними партнерами – Україною та Сполученими Штатами Америки”, - написав голова МФО Дмитро Разумков (внефракційний) у Телеграм у суботу.

За словами Разумкова, в групі мають бути представники від всіх політичних сил парламенту.

“Розумна політика” має намір зареєструвати у Верховній Раді проєкт постанови щодо створення переговорної групи і запропонувати парламенту прийняти заяву про її створення.

Як випливає з тексту заяви, який є в розпорядженні агентства “Інтерфакс-Україна”, переговорній групі пропонується розробити план заходів для нормалізації міжнародних відносин та забезпечення розвитку двостороннього співробітництва зі США, включаючи політичний, безпековий, економічний та гуманітарний напрями, і доручається проводити переговори та інші дипломатичні заходи на рівні парламенту України та Конгресу США, а також парламентів інших держав-союзників.