Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг в другому кварталі 2025 року становила 106,645 млрд грн.

Згідно з даними Державної служби статистики (Держстат), загалом у квітні-червні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 64,341 млрд грн, що на 25% більше нарахованої суми – 51,46 млрд грн.

Заборгованість за звітний період за постачання теплової енергії та гарячої води становить 35,165 млрд грн, постачання та розподіл природного газу – 32,321 млрд грн, поставлену електроенергію - 17,066 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,155 млрд грн, управління багатоквартирним будинком – 8,836 млрд грн, управління побутовими відходами – 3,101 млрд грн.

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксований у Дніпропетровській (8,699 млрд грн), Донецькій (4,308 млрд грн), Полтавський (3,303 млрд грн), Київській (2,031 млрд грн), Харківській (1,521 млрд грн), Одеській (1,48 млрд грн), Львівській (1,09 млрд грн) областях і Києві (2,342 млрд грн).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.