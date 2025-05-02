Верещук: З початку 2024 року видано понад 723 тис. посвідчень УБД, до кінця травня планується повністю ліквідувати заборгованість

В Україні з початку 2024 року видано 723,5 тис. посвідчень учасника бойових дій (УБД), і до кінця травня планується повністю ліквідувати заборгованість із їхньої видачі, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у п’ятницю.

Вона подякувала Міністерству оборони, Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству у справах ветеранів за спільну роботу над вирішенням проблеми з видачею УБД.

"Це не просто статус. Це — повага до військових і ветеранів, підтримка для їхніх родин, визнання їхнього внеску", – написала Верещук у Telegram.

За її словами, ще нещодавно ця проблема була критичною – тисячі людей чекали документи місяцями, а іноді й роками.

"Але, спільними зусиллями, крок за кроком, тиждень за тижнем ми зрушили цю справу…Думаю, що до кінця травня ліквідуємо "борги" по УБД повністю", – зазначила вона.