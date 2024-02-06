Економіка

17:43 06.02.2024

Уряд затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг - Шмигаль

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Уряд затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг - Шмигаль

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок затвердить Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг з постачання тепла, води та вивезення сміття.

"Це чіткий алгоритм, заснований на принципі "плати за те, що отримав". Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ і тепло залишаються незмінними.

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у вівторок затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості відповідно до пункту 9 частини першої статті 4 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги".

"Порядком визначено механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами (управління побутовими відходами - за умови укладення відповідного договору зі споживачами) за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Також, згідно з Порядком, передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуються під час здійснення виконавцем комунальних послуг перерахунку їх вартості.

"Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги, а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться", - зазначив Мельничук.

Окрім цього, Кабмін затвердив, що цей Порядок не застосовується на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де ведуться/велися бойові дії, з дати виникнення можливості бойових дій до дати припинення можливості бойових дій та протягом трьох місяців з дати припинення такої можливості.

А також з дати початку бойових дій до дати завершення бойових дій та протягом трьох місяців з дати їх завершення; з дати початку тимчасової окупації до дати завершення тимчасової окупації та протягом трьох місяців з дати її завершення.

"Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17.02.2010 N 151 "Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #кабмін #тарифи #жкп

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