БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків, у компанії заявляють, що зробили це до березня 2023 р.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про відшкодування до бюджету близько 10 млн грн податків мережею кінотеатрів Multiplex.

"Детективи територіального управління БЕБ у місті Києві виявили факти ухилення від сплати податків однією з найбільших мереж кінотеатрів столиці. Загальна сума збитків державному бюджету у двох кримінальних провадженнях становить 10 млн грн... Під час слідства компанія погодилася на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам", - повідомляється в телеграм-каналі.

Член фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Multiplex давно погасив борги за єдиним соціальним внеском.

"Мультиплекс", іще коли прийшов на нашу ТСК, сказав, що давно вже погасив усі борги за ЄСВ... майже рік розслідували справу, потім зустрілися "за зачиненими дверима", завели ще одну кримінальну справу і ось нарешті зрозуміли, що потрібно їх закрити", - прокоментував він у телеграм-каналі в середу.

Генеральний директор Multiplex holding Роман Романчук заявив, що податкову заборгованість за єдиним соціальним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), що утворилася на початку війни, було погашено до березня 2023 року.

"Заборгованість за ЄСВ утворилася у 2022 році. В березні 2022 року законодавець сказав, що бізнес може платити ЄСВ у міру можливостей, тобто немає штрафних санкцій за недоплату цього податку. Власне, це наш кейс. Коли повністю стояли закриті кінотеатри з початку війни, ми платили мало, потім поступово збільшували. Уже на початок березня 2023 року ми погасили різницю і вийшли на своєчасні оплати. БЕБ відкрив справу 22 лютого, коли ми вже завершували виплачувати створену на початку війни заборгованість", - прокоментував ситуацію Романчук агентству "Інтерфакс-Україна".

ПрАТ "Мультиплекс-Холдинг" (Київ), що розвиває в Україні мережу кінотеатрів Multiplex, засноване 2003 року. На кінець 2022 року мережа налічувала 29 кінотеатрів, з яких вісім зазнали пошкоджень різного ступеня внаслідок російської військової агресії. За підсумками 2022 року отримало 8,6 млн грн чистого прибутку, тоді як 2021 рік завершило зі збитком розміром 47,3 млн грн.

Згідно з даними НКЦПФР, акціонерами ПрАТ станом на четвертий квартал 2022 року були ТОВ "КУА "Контадор" ПВНЗІФ "Авіор" (13,9%), ТОВ "КУА "Капітал груп" ПВІФНЗ "Капітал Рекорд" (11%) та ПВІФНЗ "Національний капітал" (7,6%), ТОВ "Інвестретробуд" (9,8%), а також АТ "ЗНВКІФ "Васат" (49%).

За даними Opendatabot, кінцевим бенефіціаром "Мультиплекс-Холдингу" є Ксенія Трофименко.