БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків
Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про відшкодування до бюджету близько 10 млн грн податків мережею кінотеатрів Multiplex.
"Детективи територіального управління БЕБ у Києві виявили факти ухилення від сплати податків однією з найбільших мереж кінотеатрів столиці. Загальна сума збитків державному бюджету у двох кримінальних провадженнях становить 10 млн грн... Під час слідства компанія погодилася на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам", - повідомляється в телеграм-каналі.
Член фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Multiplex давно погасив борги з єдиного соціального внеску.
"Мультиплекс", ще коли прийшов на нашу ТСК, сказав, що давно вже погасив усі борги з ЄСВ... майже рік розслідували справу, потім зустрілися "за зачиненими дверима", завели ще одну кримінальну справу і врешті зрозуміли, що потрібно їх закрити", - прокоментував він у телеграм-каналі в середу.
ПрАТ "Мультиплекс-Холдинг" (Київ), що розвиває в Україні мережу кінотеатрів Multiplex, заснована 2003 року. На кінець 2022 року мережа налічувала 29 кінотеатрів, з яких вісім зазнали пошкоджень різного ступеня внаслідок російської військової агресії. За підсумками 2022 року отримало 8,6 млн грн чистого прибутку, тоді як 2021 рік завершило зі збитком у розмірі 47,3 млн грн.
Згідно з даними НКЦПФР, акціонерами ПрАТ станом на четвертий квартал 2022 року були ТОВ "КУА "Контадор" ПВНЗІФ "Авіор" (13,9%), ТОВ "КУА "Капітал груп" ПВВФНЗ "Капітал Рекорд" (11%) та ПВВФНЗ "Національний капітал" (7,6%), ТОВ "Інвестретробуд" (9,8%), а також АТ "ЗНВКІФ "Васат" (49%).
За даними Opendatabot, кінцевим бенефіціаром "Мультиплекс-Холдингу" зазначено Ксенію Трофименко.