Контраргументи проти 50% податку на прибутку для банків у 2026р притягнуті за вуха, вважає Гетманцев

Запропоноване підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% у 2026 році є обґрунтованим через надприбутковість сектору під час війни, успішний досвід такого підняття податків у 2023-2024 роках спростовує аргументи Національного банку та банків України поти такого рішення, заявив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Вони (контраргументи) притягнуті за вуха. Це спроба людей, які не хочуть платити більше, пояснити "чому ні". Я розумію цей намір, але не можу його розділити", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев наголосив, що банківський сектор отримує значну частину доходів не від кредитування економіки, а від безризикових операцій з ОВДП та депозитними сертифікатами Національного банку України (НБУ), що зумовлено рекордними обсягами ліквідності в умовах війни.

Згідно з наведеними ним даними, зокрема, середньоденний залишок депозитних сертифікатів зріс із 145 млрд грн у 2021 році до 506 млрд грн за дев’ять місяців 2025 року, а обсяг вкладень банків в ОВДП збільшився з 530 млрд грн на початок війни до приблизно 890 млрд грн у поточному році.

"Якщо держава в силу певних аномалій дає банкам можливість заробляти на таких операціях, вона має право частину цього прибутку спрямувати на фінансування армії", – сказав Гетманцев, коментуючи відповідний законопроєкт №14097, який Верховна Рада минулого тижня прийняла у першому читанні 262 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Голова комітету також додав, що порівняно із попередніми рішеннями щодо підвищення ставки податку, в цей раз його вже планується прийняти не заднім числом.

Як повідомлялося, банківська спільнота, об’єднана Національною асоціацією банків України, Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) та Форумом провідних міжнародних фінансових установ, звернулася до Верховної Ради із закликом відхилити законопроєкт. Як зазначають в ЄБА, документ може ускладнити формування капітальних буферів, обмежити кредитування та поставити під ризик виконання планів докапіталізації окремих банків.

За оцінками Нацбанку, на які посилається ЄБА, ризик дефіциту капіталу може виникнути у дев’яти банків, зокрема двох державних, а вісім з них не зможуть виконати плани докапіталізації у разі ухвалення законопроєкту. "Втретє поспіль підвищення ставки порушує прогнозованість податкової політики та негативно впливає на інвестиційну привабливість", – зазначили в ЄБА.

Проти підняття ставки податку на прибуток банків до 50% минулого тижня також виступив голова Національного банку Андрій Пишний. Минулого тижня, серед іншого, він нагадав, що банки та фінансові компанії вже платять податок за підвищеною ставкою 25%, тоді як для всієї іншої економіки така ставка складає 18%.