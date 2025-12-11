Інтерфакс-Україна
11:07 11.12.2025

Бізнес очікує на готову систему еАкцизу включно із застосунком та рештою компонентів

Бізнес-спільнота підтримує відтермінування впровадження системи запуску електронної системи "еАкциз", наразі він очікує вчасну готовність повної, працездатної системи до тестування, включно з офлайн-застосунком та всіма іншими її компонентами, йдеться в публікації Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

"Це стане фундаментом для подальшої цифровізації процесів та формування прозорого і контрольованого ринку підакцизної продукції в Україні", - пояснюють в організації.

Як повідомлялось, Верховна Рада України продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року, запуск системи очікується з 1 листопада 2026р.

За оцінкою експертів Асоціації, технічна готовність системи на сьогодні є недостатньою. Більше того, бізнес фактично був позбавлений можливості належного тестування системи, що було передбачене законодавством.  Таким чином, запуск еАкцизу вже з 1 січня 2026 року створив би суттєві ризики для ключових операторів ринку, що могло б призвести до масштабних збоїв у роботі бізнесу, тимчасової відсутності легальної продукції на полицях магазинів, стрімкого зростання тіньового сегмента та, відповідно, мільярдних втрат державного бюджету.

"Відтермінування запуску еАкцизу на 10 місяців дозволить компаніям належним чином провести комплексне тестування системи, адаптувати цифрові рішення, інтегрувати нові процеси обліку та перевірити всі етапи руху підакцизної продукції в умовах майбутньої моделі простежуваності", - додали в ЄБА.

Теги: #єба

