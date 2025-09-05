Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

Позитивну динаміку розвитку бізнесу в 2026 році очікують 55% опитаних компаній, близько третини (30%) не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку, такими є результати опитування Європейської бізнес асоціації (ЄБА) "Прогнози бізнесу на 2026 рік".

Згідно з релізом асоціації, середній курс долара, який закладають у бюджети на прийдешній 2026 рік керівники членських компаній ЄБА складає 46 грн/$. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/$, а у 2024 році - 41 грн/$.

Зазначається, що дещо покращились прогнози фінансових показників: з 72% до 77% зросла частка керівників, що очікують зростання доходів у гривні, і з 15% до 12% зменшилась кількість тих, хто прогнозує падіння. Зростання до 10% у гривні прогнозують 30% директорів, зростання на 11-20% - 33%, і зростання на 21% та більше очікують 14%. Ще 11% розраховують втримати фінансові показники на рівні попереднього року.

Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 60%, а в доларах - 55% (у 2025 році прогнози складали 46% та 43% відповідно). Падіння доходів у натуральному виразі та у валюті прогнозують 15% підприємців.

Також 29% опитаних компаній будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року. Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.

До 20% збільшилась кількість компаній, що планують великі інвестпроекти у 2026 році. До того ж, зросла середня вартість запланованих проєктів - до $14 млн. Нагадаємо, на 2025р. 16% компаній планували великі інвестпроєкти з середнім розміром інвестицій $9 млн.

Водночас вже кілька років поспіль зменшується кількість компаній, що планують інвестиції в соцініціативи: у 2026р. такі плани мають 55% компаній, а середній обсяг інвестицій складе 3% від доходів компанії, у 2025р. такі ініціативи фінансували 59%, а у 2024 - 65%. В обох попередніх роках компанії спрямовували в середньому 6% від доходів.

Крім того, 74% респондентів планують застосовувати ШІ-інструменти для оптимізації або підвищення ефективності роботи у своїй компанії у 2026 році.

"Це свідчить про зростаючу роль штучного інтелекту та процесів автоматизації в операційних процесах компаній, що може бути частковою відповіддю на зростаючу проблему нестачі кадрів. Здебільшого компанії застосовуватимуть ШІ-інструменти для навчання, підвищення ефективності аналітичної роботи, полегшення рутинних завдань, планування закупівель та продажів, а також в маркетингу, обліку, комунікації з клієнтами тощо", - наголошують в ЄБА.

Топ пріоритетних завдань від бізнесу для уряду на 2026 рік дещо оновився. До традиційних пунктів, важливих для бізнесу, як-от боротьба з корупцією (60%), необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права (54%), забезпечення макроекономічної стабільності (35%), додався пункт "виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС" (36%). Як пояснюють в ЄБА, така зміна підкреслює важливість євроінтеграційного курсу не тільки для українського суспільства, але й бізнесу, що працює в Україні.

В дослідженні взяли участь 80 керівників компаній-членів ЄБА Опитування проводилося з 14 серпня до 3 вересня 2025 року.