09:22 28.11.2025

ЄБА змінила двох з 15 членів правління

Новими членами правління Європейської бізнес асоціації (ЄБА), яке складається з 15 осіб, стали керівний партнер Arzinger Маркіян Мальський та генеральна директорка JTI Ukraine Світлана Шарамок, які замінили в ньому генерального директора BASF Україна Тіберіу Діма та генерального директора Philips Україна Сергія Гонтара.

Відповідне рішення прийняли 26-ті щорічні загальні збори компаній ЄБА, які відбулися цього тижня в Києві.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в асоціації, щороку проводиться ротаційні вибори або 7, або 8 членів правління. Цього року обиралось 7 членів правління, з яких 5 були переобрані на новий дворічний термін: CEO та CFO Bayer Олівер Гірліхс, засновник Dragon Capital Томаш Фіала, керівниця Google Ukraine Тетяна Лукинюк, CEO Райффайзен Банк Олександр Писарук та CEO Scania Ukraine Хокан Йюде.

Окрім них в правління ЄБА також входять CEO ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо та глава представництва International Finance Corporation Олена Волошина, які є віцепрезидентами асоціації, керівна директорка SAP Ukraine Ганна Мікулицька, співзасновник SoftServe Тарас Кицмей, CEO METRO Cash & Carry Ukraine Олена Вдовиченко, CEO Kyivstar Олександр Комаров, керівник ринку Nestlé у Південній та Східній Європі та Nestlé Ukraine Алессандро Дзанеллі, CEO Siemens Ukraine Сергій Дворник.

В ЄБА також повідомили, що на найближчому засіданні правління у оновленому складі планується обрати нового президента асоціації, тоді як Тіберіу Діма, який був президентом з 2021 року, кілька тижнів тому почав працювати на новій посаді в компанії BASF – керуючого директора з сільськогосподарських рішень у Чехії та Словаччині.

До нього президентом ЄБА у 2010-2021 роках був засновник та глава найбільшої в Україні інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

