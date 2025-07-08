Інтерфакс-Україна
Події
12:53 08.07.2025

Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

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Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету міністрів з приводу прийнятого рішення.

"Конкурсна комісія дізналася про публікацію в телеграм-каналі "Уряд online" щодо рішення Кабінету міністрів України у контексті процесу відбору директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету міністрів з цього приводу", - йдеться в повідомленні Комісії в мережі Facebook.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.

 

Теги: #кабмін #беб #конкурсна_комісія

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