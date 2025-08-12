Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Рада адвокатів України (РАУ) обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Як повідомляє Судово-юридична газета, рада обрала кандидатами Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко.

Відповідне рішення РАУ ухвалила 12 серпня.

Кандидатури будуть подані на розгляд Вищої ради правосуддя, оскільки квота РАУ складає одне місце.

Оксана Каденко є представницею адвокатів Хмельницької області у складі РАУ, головою Комітету Національної асоціації адвокатів України (НААУ) з питань безоплатної правової допомоги (БПД), заступником голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу.

Ганна Колесник є головою Комітету НААУ з питань захисту прав людини, тимчасово виконує обов’язки голови Ради адвокатів міста Києва, є засновником Всеукраїнської громадської організації "Об’єднання адвокатів, які надають БПД".

Олексій Шевчук є спікером НААУ та головою Комітету НААУ з питань інформполітики.

Строк повноважень першого складу Конкурсної комісії з відбору членів ВККС закінчився 1 червня 2025 року. У першому складі ВККС вирішальний голос був за міжнародними експертами.

До другого складу Конкурсної комісії ВККС мають увійти три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, одна особа, запропонована Радою прокурорів України, одна особа, запропонована Радою адвокатів України, одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.