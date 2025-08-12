Інтерфакс-Україна
Події
15:08 12.08.2025

Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

1 хв читати
Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Рада адвокатів України (РАУ) обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Як повідомляє Судово-юридична газета, рада обрала кандидатами Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко.

Відповідне рішення РАУ ухвалила 12 серпня.

Кандидатури будуть подані на розгляд Вищої ради правосуддя, оскільки квота РАУ складає одне місце.

Оксана Каденко є представницею адвокатів Хмельницької області у складі РАУ, головою Комітету Національної асоціації адвокатів України (НААУ) з питань безоплатної правової допомоги (БПД), заступником голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу.

Ганна Колесник є головою Комітету НААУ з питань захисту прав людини, тимчасово виконує обов’язки голови Ради адвокатів міста Києва, є засновником Всеукраїнської громадської організації "Об’єднання адвокатів, які надають БПД".

Олексій Шевчук є спікером НААУ та головою Комітету НААУ з питань інформполітики.

Строк повноважень першого складу Конкурсної комісії з відбору членів ВККС закінчився 1 червня 2025 року. У першому складі ВККС вирішальний голос був за міжнародними експертами.

До другого складу Конкурсної комісії ВККС мають увійти три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, одна особа, запропонована Радою прокурорів України, одна особа, запропонована Радою адвокатів України, одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.

Теги: #кандидати #вккс #конкурсна_комісія #рау

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 12.08.2025
Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

17:01 30.07.2025
Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

15:41 13.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії у понеділок

Комісія з добору директора БЕБ повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії у понеділок

12:53 08.07.2025
Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

10:14 04.07.2025
На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

18:24 23.06.2025
Конкурсна комісія завершила співбесіди з кандидатами на очільника БЕБ і перейшла до закритого обговорення кандидатур

Конкурсна комісія завершила співбесіди з кандидатами на очільника БЕБ і перейшла до закритого обговорення кандидатур

17:47 12.06.2025
Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

10:33 01.05.2025
Мовний омбудсмен рекомендує Кабміну підготувати зміни до Виборчого кодексу щодо підтвердження володіння українською мовою кандидатами

Мовний омбудсмен рекомендує Кабміну підготувати зміни до Виборчого кодексу щодо підтвердження володіння українською мовою кандидатами

13:38 30.04.2025
На посаду мовного омбудсмена подано кандидатури філологинь Коваль-Фучило, Івановської і заступника держсекретаря Кабміну Полянського

На посаду мовного омбудсмена подано кандидатури філологинь Коваль-Фучило, Івановської і заступника держсекретаря Кабміну Полянського

20:40 18.04.2025
У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

ВАЖЛИВЕ

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА