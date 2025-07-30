Інтерфакс-Україна
Події
17:01 30.07.2025

Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

2 хв читати

Мандат конкурсної комісії з добору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершився, вона повторно направила документи до Кабінету міністрів і не може вчиняти інші кроки, повідомила очільниця комісії Лаура Стефан.

"Думаю, ми виконали свою частину роботи, тепер у них (в Кабміні - ІФ-У) є документи і вони можуть прийняти рішення. Я маю на увазі, що наразі ми справді мало що можемо обговорити", - сказала вона під час брифінгу в середу.

За словами Стефан, комісія не планує ухвалювати жодних інших рішень чи ініціювати нові кроки для активізації вирішення питання з призначенням очільника БЕБ.

Як наголосив член комісії Донатас Маласкевічюс, комісія не мала потреби ініціювати контакт з урядом, телефонувати чи надсилати йому електронні листи із закликом прийняти рішення, адже Кабмін мав діяти так, як передбачено законом.

"Ми перебуваємо на останньому етапі, і думаю, що в цілому, незважаючи на те, що було багато галасу, процес був хороший, і не завершити його було б втраченою можливістю", - додав ще один іноземний член комісії Джеймс Вассерстром.

Він зазначив, що українське суспільство та міжнародні партнери звернули увагу на рішення Кабміну щодо надсилання пропозиції кількох кандидатів замість визначеного комісією Олександра Цивінського.

"Той факт, що цього досі не сталося (призначення Кабміном голови БЕБ - ІФ-У), я думаю, багато говорить про президентство та відірваність президентства та уряду, можливо, від бажань не лише українців та громадянського суспільства тощо, а й від думки міжнародних партнерів", - вважає Вассерстром.

Під час брифінгу всі члени комісії заперечили тиск з боку влади, підтвердили, що діяли прозоро та відповідно до закону.

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосували три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Новопризначена прем’єрка Юлія Свириденко підтримала це рішення та назвала його законним.

Комісія з добору директора БЕБ 23 липня повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.

На засіданні 30 липня, за день до завершення терміну структурного маяка програми з МВФ, Кабмін не призначив директора БЕБ.

Теги: #кабмін #беб #стефан #конкурсна_комісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 30.07.2025
Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

16:53 30.07.2025
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

16:50 30.07.2025
Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

15:59 30.07.2025
Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

14:53 30.07.2025
Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

14:23 30.07.2025
Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

14:11 30.07.2025
Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

13:49 30.07.2025
Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

13:43 30.07.2025
Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

13:35 30.07.2025
Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Генштаб ЗСУ: На всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 121 бій, найгарячіше – на покровському напрямку

Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

Трамп заявив, що 1 серпня – остаточна дата для укладення США торговельних угод з іншими країнами

Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА

Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА