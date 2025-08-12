Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

Фото: https://x.com/kmathernova/

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вітає призначення судді Верховного суду у відставці Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

"Я вітаю призначення Вищою радою правосуддя нового члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Україна продовжує просувати судові реформи на своєму шляху до ЄС. Ми з нетерпінням очікуємо на подальші кроки", - написала Матернова в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялось, Вища Рада правосуддя (ВРП) 12 серпня 2025 року призначила на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) суддю Верховного суду у відставці Ігоря Кушніра. Згідно з оприлюдненою на сайті ВРП автобіографічною довідкою, Кушнір у 1999 році отримав юридичну освіту в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, працював прокурором та помічником судді в Чернігівській області. З 2004 року по 2017 рік був суддею Господарського суду Чернігівської області, а з 2017 по 2020 роки – суддею Верховного суду у Касаційному господарському суді.