Інтерфакс-Україна
Події
15:01 12.08.2025

Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

1 хв читати
Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу
Фото: https://x.com/kmathernova/

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вітає призначення судді Верховного суду у відставці Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

"Я вітаю призначення Вищою радою правосуддя нового члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Україна продовжує просувати судові реформи на своєму шляху до ЄС. Ми з нетерпінням очікуємо на подальші кроки", - написала Матернова в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялось, Вища Рада правосуддя (ВРП) 12 серпня 2025 року призначила на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) суддю Верховного суду у відставці Ігоря Кушніра. Згідно з оприлюдненою на сайті ВРП автобіографічною довідкою, Кушнір у 1999 році отримав юридичну освіту в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, працював прокурором та помічником судді в Чернігівській області. З 2004 року по 2017 рік був суддею Господарського суду Чернігівської області, а з 2017 по 2020 роки – суддею Верховного суду у Касаційному господарському суді.

Теги: #кушнір #вккс #матернова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 12.08.2025
Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

13:57 06.08.2025
Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів

Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів

13:47 28.07.2025
Посол ЄС привітала підписання закону про АРМА: Це відповідає зобов'язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал

Посол ЄС привітала підписання закону про АРМА: Це відповідає зобов'язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал

09:34 26.07.2025
Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

11:13 25.07.2025
Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

14:02 17.04.2025
САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

12:35 17.04.2025
НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

20:28 17.03.2025
ВККС просить ВРП вжити заходи щодо забезпечення незалежності роботи Комісії

ВККС просить ВРП вжити заходи щодо забезпечення незалежності роботи Комісії

15:35 09.04.2024
Кабмін призначив Кушніра заступником міністра ветеранів

Кабмін призначив Кушніра заступником міністра ветеранів

12:20 21.03.2024
Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

ВАЖЛИВЕ

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Комітет з питань фінансів рекомендує Раді відкликати Дубінського з посади заступника голови фінкомітету - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА