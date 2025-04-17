САП та НАБУ повідомили про підозру члену ВККС Луганському в зловживанні із заволодінням коштами бюджету

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Володимиру Луганському в зловживанні, яке завдало державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків.

"17 квітня 2025 року за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор САП повідомив про підозру члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зловживання якого завдали державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в четвер.

САП не вказує ім'я підозрюваного, йдеться про Луганського.

За інформацією САП, досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що під час переведення до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання доплати до зарплати за науковий ступінь суддя подав диплом доктора філософії в галузі права.

"На основі поданого документа йому було встановлено доплату за науковий ступінь у розмірі 15 відсотків посадового окладу судді, що в подальшому також призвело до збільшення розміру довічного грошового утримання судді, яке йому виплачується після виходу у відставку", - зазначається в повідомленні.

В САП наголошують, що, як з’ясувалося, вищезазначений диплом не давав права на отримання такої доплати. "Як наслідок, з 21.04.2015 по 01.04.2025 особа, будучи суддею та суддею у відставці, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами, передбаченими на виплату суддівської винагороди та довічного грошового утримання судді у відставці, на загальну суму 576 тис. грн", - уточнюють в прокуратурі.

На сьогодні дії члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.