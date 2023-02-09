Байден заявив, що наразі не ухвалив "твердого рішення" переобиратися на другий термін

Президент США Джо Байден заявив про намір брати участь у президентських виборах 2024 року, але остаточного рішення ще не ухвалив.

"У мене є такий намір (висуватись на другий термін – ІФ-У), але я ще не ухвалив твердого рішення", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу PBS.

При цьому він зазначив, що вік та стан здоров'я не є для нього на заваді.

"Погляньте на мене. Це все, що я можу сказати", – додав він.

Президент США додав, що "був би повністю чесний з американським народом, якби думав, що є якісь проблеми зі здоров'ям, (...) які б завадили мені виконувати цю роботу".

Байден після обрання президентом у 2020 році неодноразово говорив, що, ймовірно, добиватиметься переобрання. Однак щоразу він давав зрозуміти, що остаточного рішення ще не прийняв.

При цьому, як свідчать дані опитувань громадської думки, багато виборців скептично ставляться до підтримки як Байдена, так і експрезидента Дональда Трампа у 2024 році. На той час першому з них виповниться 81 рік, другому – 78 років.