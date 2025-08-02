Байден попереджає про "темні часи для Америки" - ЗМІ

Колишній президент США Джозеф Байден попереджає "про темні часи для Америки", які можуть настати нібито під керівництвом Дональда Трампа, і закликав американців боротися за майбутнє, повідомляє CNN.

Під час виступу на щорічному гала-вечорі Національної асоціації юристів у Чикаго, екс-глава Білого дому зазначив, що виконавча влада "наче робить усе можливе, щоб демонтувати Конституцію".

"І надто часто вони (адміністрація Трампа – ІФ-У) роблять це за підтримки Конгресу, який просто спостерігає з боку, і за сприяння найвищого суду країни. Рішення, які вони ухвалюють... Боже мій", - сказав Байден.

Він зазначив, що в житті країни трапляються настільки визначальні моменти, що вони "розділяють усе, що було до, і все, що після". За його словами, ці моменти "змушують нас зіткнутися з болісною правдою про самих себе, наші інституції та саму демократію".

"На мою думку, ми якраз і переживаємо такий момент в історії Америки - він проявляється у кожному жорстокому рішенні виконавчої влади, у кожному відкаті базових свобод, у кожному підточуванні давно усталених прецедентів", - сказав екс-президент.

Байден жодного разу не назвав Трампа поіменно, але вживав фразу "цей хлопець", і заявив, що американці починають усвідомлювати потребу в судовому контролі над виконавчою владою.

"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення і Конституція має значення. І, гадаю, багато американців починають це усвідомлювати під тиском, який ми зараз переживаємо з цим хлопцем, що є президентом. О, готуйтеся, друзі, це тільки початок", - зазначив він.

Колишній глава держави також розкритикував "юридичні фірми, які піддаються тиску, схиляються перед булінгом замість того, щоб стояти на боці правосуддя та закону", а також деякі з найбільших ЗМІ країни.

Він зневажливо поставився до "очевидного захоплення, яке деякі наші політики демонструють" щодо агресивної імміграційної політики нинішньої адміністрації.

Байден заявив, що теперішня адміністрація має намір "знівелювати всі досягнення, яких ми добилися за мого президентства, стерти історію замість того, щоб її творити, стерти справедливість, рівність - стерти саме правосуддя".

"Люди, ми не можемо прикрашати це. Це - темні часи. Але ви всі тут з однієї причини. Бо наше майбутнє буквально під загрозою. Ми мусимо, мусимо без вибачень боротися за нього", - сказав він.

У своєму виступі Байден також пожартував про свій вік.

"Я маю сумнівну відзнаку: я був обраний наймолодшим сенатором в історії Америки і найстаршим президентом в історії Америки. Жах, коли тобі сорок - двічі", - сказав він.

Завершуючи виступ, Байден закликав американців "знайти в собі сміливість" виступити за справедливість. На його думку, це "взятися за клієнта, який не може виписати великий чек, але потребує захисту своїх базових прав".

"Це означає приєднатися до юридичного подання, яке може викликати гнів можновладців, але ви знаєте - це правильно. Це означає стояти твердо проти неконституційних дій, спрямованих на залякування. Це означає написати статтю, виголосити промову, очолити протест, захистити ідеї, на яких заснована ваша країна, відстояти свої інституції, боротися за душу нації", - підсумував він.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/07/31/politics/biden-chicago-speech-trump