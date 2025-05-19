Трамп побажав Байдену якнайшвидшого одужання

Президент США Дональд Трамп побажав своєму попереднику Джозефу Байдену швидкого та успішного одужання.

"Меланія та я з сумом почули про нещодавній діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл та родині, а Джо бажаємо швидкого та успішного одужання", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, у 46-го президента США Джозефа Байдена діагностували агресивну форму раку.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114530973523345791