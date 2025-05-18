У Байдена діагностували агресивну форму раку - ЗМІ

У 46-го президента США Джозефа Байдена діагностували агресивну форму раку, повідомляє The New York Times.

Колишньому президенту у п'ятницю поставили діагноз "агресивна форма раку простати", повідомив у неділю його прес-секретар.

Діагноз був поставлений після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, який вимагав "подальшої оцінки".

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями", - сказав прессекретар Байдена.

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/05/18/us/politics/biden-prostate-cancer.html