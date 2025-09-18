У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри – ЗМІ

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували рак шкіри на ранній стадії, повідомляє Reuters.

"Дослідження показали, що дві з (шкірних – ІФ-У) утворень були ранньою стадією раку шкіри. Вони вже були видалені, але необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що нові утворення не з'являються і видалення було повним", - уточнили там.

У бразильському госпіталі DF Star повідомили, що Болсонару залишив лікарню, куди було госпіталізовано напередодні через блювоту, запаморочення та знижений тиск.

У медичній установі наголосили, що його стан покращився, проте буде потрібне подальше спостереження. Аналізи також показали наявність плоскоклітинного раку шкіри, що вимагатиме регулярного контролю за станом здоров'я колишнього президента.

