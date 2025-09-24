Інтерфакс-Україна
22:09 24.09.2025

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Президент України Володимир Зеленський провів у середу зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Змістовна зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про головне – шляхи досягнення реального миру для України. Ми хочемо миру більше за будь-кого, я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, але Росія не демонструє готовності. Потрібен сильний міжнародний тиск, щоб розблокувати шлях до діалогу", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Зеленський розповів співбесіднику про реальну ситуацію на фронті, маніпулятивні спроби Росії зобразити воєнні перемоги.

"Ціную готовність Бразилії відігравати роль у мирному процесі. Запросив Президента Лулу да Сілву відвідати Україну", - додав очільник української Держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16232

Теги: #президенти #зустріч #бразилія

