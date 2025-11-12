Сибіга на зустрічі з бразильським колегою наголосив на готовності України до беззастережного припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з бразильським колегою Мауро Вієйрою на полях міністерської зустрічі G7 у Канаді, обговорили питання двостороннього співробітництва та мирні зусилля.

" "Під час нашої зустрічі з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою ми обговорили питання двостороннього співробітництва та обмінялися думками щодо подій у Європі та Латинській Америці. Я ще раз наголосив на готовності України до беззастережного припинення вогню та зустрічі лідерів для просування мирних зусиль", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідує Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходить з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1988692624430231812?s=20