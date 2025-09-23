Інтерфакс-Україна
17:35 23.09.2025

Президент Бразилії: військового вирішення ситуації в Україні не буде, зустріч на Алясці дала надію на переговорний шлях врегулювання

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що військового вирішення у війні в Україні не буде, а зустріч лідерів США та РФ на Алясці "дала надію на переговорний шлях врегулювання".

"У конфлікті в Україні ми всі вже знаємо, що військового вирішення не буде. Нещодавня зустріч на Алясці дала надію на вирішення шляхом переговорів. Необхідно прокласти шлях до реалістичного вирішення. Це передбачає врахування законних проблем безпеки всіх сторін", - сказав він під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Лула да Сілва додав, що платформа "Друзі миру", ініційована Китаєм і Бразилією, можуть "сприяти діалогу та дипломатичному вирішенню конфлікту".

Минулого року міністр закордонних справ КНР Ван Ї повідомив, що Китай, Бразилія, Пакистан та деякі інші країни Глобального Півдня домовилися створити платформу "Друзі миру", в рамках якої планують сприяти мирному врегулюванню "української кризи".

Як повідомлялося, загальні дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН розпочалися у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку (США).

Дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбуватимуться з 23 по 27 та 29 вересня 2025 року. Глави держав та урядів, міністри та активісти зберуться разом, щоб знайти рішення взаємопов'язаних глобальних викликів для сприяння миру, безпеці та сталому розвитку. Тема загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамблеї — "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".

