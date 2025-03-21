Чехія може бути частиною потенційного контингенту в Україні – президент

Чехія готова бути частиною перемовин щодо модальності потенційної військової присутності в Україні, у випадку рішення створення таких сил, Чехія може стати їх частиною, повідомив президент країни Петр Павел.

"Була зустріч на рівні головкомів в Лондоні. Її основна мета була обговорити модальності потенційної військової присутності в Україні. І Чехія готова бути частиною цих перемовин. І якщо буде фінальне рішення про те, щоб створити такі сили, я справді вірю в те, що Чехія стане їх частиною", - сказав Павел на спільній пресконфренції з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Однак, за словами чеського президента, дуже складно визначити мандат військових контингентів до початку перемовин. "Тому спочатку треба нам мати угоду про військову присутність, потім треба обговорити мандат, місії та її структуру, склад", - пояснив Павел.