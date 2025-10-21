Інтерфакс-Україна
18:39 21.10.2025

Віталій Кличко обговорив з послами Латвії та Чехії відновлення Києва після обстрілів

Віталій Кличко обговорив з послами Латвії та Чехії відновлення Києва після обстрілів
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з Надзвичайними і Повноважними Послами Латвійської та Чеської Республік в Україні Андрейсом Пілдеговічсом і Лубошем Весели. Обговорювали ситуацію в Києві та питання відновлення столиці. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Обговорили ситуацію в Києві та Україні. Розповів, як в умовах війни місто надає всі сервіси киянам, підтримує та оновлює пошкоджені агресором об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Відновлює житлові будинки. А також - про виклики майбутньої зими, в умовах, коли ворог цілеспрямовано бʼє по критичній інфраструктурі українських міст та селищ", - написав Віталій Кличко.

Він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку та допомогу Києву та Україні.

Також під час зустрічі йшлося про необхідність розвитку місцевого самоврядування в Україні та про захист його прав, додав мер Києва.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київрада ухвалила рішення про створення мережі мобільних укриттів у столиці. Всього планується встановити 500 таких укриттів. Виконавцями будуть райдержадміністрації. В бюджеті міста цього року на укриття передбачено 4 млрд грн.

