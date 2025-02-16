Інтерфакс-Україна
Події
12:16 16.02.2025

Учасники Українського ланчу у Мюнхені попереджають про небезпеку продовження Росією гібридної війни у випадку мирної угоди

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Росія у разі припинення вогню не відмовиться від фундаментальної мети – знищення України та її незалежності і суверенітету, про що публічно заявляє Путін, і продовжить гібридну війну, тому під час укладання мирної угоди необхідно передбачити гарантії і на цей випадок, вважає історик та журналістка Енн Епплбом.

"Так чи інакше, вони (плани Росії) означають заміну української влади. Якщо вони не зможуть повністю досягти цього військовим шляхом, то, безсумнівно, вони спробують це зробити через гібридну війну, через політичні ігри, через саботаж чи іншими засобами, як вони робили до початку війни", – сказала вона на 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"І це розуміння має бути частиною переговорів із самого початку, що це (знищення України) залишається їхньою метою і що вони не відмовилися від неї", – додала Епплбом.

За її словами, про зменшення цієї небезпеки можуть свідчити тільки глибокі політичні зміни в Москві, не обов’язково зміну режиму.

Але, як вважає історик, до того партнерам необхідно переконатися, що Україна є життєздатною державою, з промисловістю, що працює, з людьми, які не покидають країну і не бояться, що війна поновиться.

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, така постановка питання дуже правильна, бо протягом багатьох років відсутні жодні сигнали від Росії, які б підкреслювали її готовність зупинити війну в Україні.

"Гібридна війна залишається війною. Тож для мене є великий ризик того, що те, що виглядатиме гарно на папері, дасть Росії можливість мобілізуватись, відтворити та продовжити, можливо, в Україні чи десь ще", – зазначила Фредеріксен.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підкреслив, що результатом переговорів має буде справедливий і принциповий мир.

"Все, що менше цього, є жахливим посланням до майбутньої кризи, до майбутньої експансіоністської політики, до майбутніх агресій і до майбутньої нестабільності не лише в Європі, а й у світі", – вважає він.

В той же час спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог зазначив, що наразі стоїть завдання "зупинити кровотечу", враховуючи, що Україна вже втратила втроє більше людей, аніж США під час воєн у Кореї та В’єтнамі, а вже після цього почнеться "лікування від шоку".

Теги: #фонд_пінчука #мюнхенська_конференція

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