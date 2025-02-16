Інтерфакс-Україна
Політика
11:46 16.02.2025

Партнери мають забезпечити перемогу України у війні – прем’єр Данії

2 хв читати
Партнери мають забезпечити перемогу України у війні – прем’єр Данії
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Партнери України в Європі та США мають дати їй потрібне для перемоги у розв’язаній Росією війні, бо не можна дозволяти Росії визначити кордони в Європі у 2025 році, впливати разом із Північною Корею, Іраном та Росією на рішення щодо інфраструктури, архітектури європейської та трансатлантичної безпеки, вважає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я іноді дивуюся, навіщо ми ведемо цю дискусію. Я повторюю те, що я сказала минулого року, позаминулого і майже три роки тому: я вважаю, що Україна має виграти війну. Решта з нас має зробити те, що потрібно, щоб зробити це можливим", – сказала вона на 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Фредеріксен відзначила, що саме в рамках такого підходу Данія вирішила стати номером один, коли йдеться про пожертви Україні.

"Співчуття і слова не допоможуть їм перемогти у цій війні. Тільки боєприпасами, протиповітряною обороною та зброєю можна виграти війну в Україні", – підкреслила лідер Данії.

Вона закликала європейських партнерів збільшити виробництво зброї та прискорити його, щоб також захистити і себе.

Прем’єра Данії підтримав президент Естонії Алар Каріс, який також зазначив, що відповідальність європейців зараз полягає лише в тому, щоб надати більше військової допомоги Україні, бо це їй насправді потрібно.

Він додав, що Європа має також посилити санкційний тиск, бо хоча прийнято вже 16 санкційних пакетів, цього недостатньо і ці санкції обходяться.

"Ми цим мало займаємося, і я вважаю, що важливо чинити тиск і на Росію з цього приводу", – вважає Каріс.

На його думку, є річ, яка мало обговорюється, але вона важлива: через слабкий тиск партнерів на Росію, українці починають втрачати надію, і існує ризик, що вони погодяться на мир із втратою частини земель на сході України. "Тоді ми всі в проблемі", – наголосив президент Естонії.

Теги: #данія #фредеріксен #мюнхенська_конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 23.05.2025
Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

03:12 18.05.2025
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

21:16 16.05.2025
Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

13:51 10.05.2025
Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"

Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"

17:08 02.05.2025
Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

14:56 29.04.2025
Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю у сфері водних ресурсів

15:49 25.04.2025
Умєров подякував Данії за фінансування партії артилерійських боєприпасів для України

Умєров подякував Данії за фінансування партії артилерійських боєприпасів для України

18:53 23.04.2025
Данія спрямує понад 300 млн крон на артилерійські боєприпаси для України - Міноборони

Данія спрямує понад 300 млн крон на артилерійські боєприпаси для України - Міноборони

17:15 16.04.2025
Данія розглядає можливість направлення військових в Україну для короткострокових навчань

Данія розглядає можливість направлення військових в Україну для короткострокових навчань

21:12 10.04.2025
Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

ОСТАННЄ

Трамп підписав низку указів щодо розвитку ядерної енергетики та науки в США – Білий дім

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

"Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС

Вибори в Україні стануть оптимальним варіантом для підписання мирної угоди - Лавров

МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА