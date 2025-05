Партнери мають забезпечити перемогу України у війні – прем’єр Данії

Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Партнери України в Європі та США мають дати їй потрібне для перемоги у розв’язаній Росією війні, бо не можна дозволяти Росії визначити кордони в Європі у 2025 році, впливати разом із Північною Корею, Іраном та Росією на рішення щодо інфраструктури, архітектури європейської та трансатлантичної безпеки, вважає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я іноді дивуюся, навіщо ми ведемо цю дискусію. Я повторюю те, що я сказала минулого року, позаминулого і майже три роки тому: я вважаю, що Україна має виграти війну. Решта з нас має зробити те, що потрібно, щоб зробити це можливим", – сказала вона на 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Фредеріксен відзначила, що саме в рамках такого підходу Данія вирішила стати номером один, коли йдеться про пожертви Україні.

"Співчуття і слова не допоможуть їм перемогти у цій війні. Тільки боєприпасами, протиповітряною обороною та зброєю можна виграти війну в Україні", – підкреслила лідер Данії.

Вона закликала європейських партнерів збільшити виробництво зброї та прискорити його, щоб також захистити і себе.

Прем’єра Данії підтримав президент Естонії Алар Каріс, який також зазначив, що відповідальність європейців зараз полягає лише в тому, щоб надати більше військової допомоги Україні, бо це їй насправді потрібно.

Він додав, що Європа має також посилити санкційний тиск, бо хоча прийнято вже 16 санкційних пакетів, цього недостатньо і ці санкції обходяться.

"Ми цим мало займаємося, і я вважаю, що важливо чинити тиск і на Росію з цього приводу", – вважає Каріс.

На його думку, є річ, яка мало обговорюється, але вона важлива: через слабкий тиск партнерів на Росію, українці починають втрачати надію, і існує ризик, що вони погодяться на мир із втратою частини земель на сході України. "Тоді ми всі в проблемі", – наголосив президент Естонії.