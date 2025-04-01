Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

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Україна ніколи не визнає окупацію Росією українських територій, не погодиться на жодні обмеження армії і не дозволить блокувати вибір союзів і альянсів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми ніколи не визнаємо жодні вкрадені Росією території, не погодимося на жодні обмеження нашої армії чи обороноздатності, не дозволимо нікому блокувати наш вибір союзів і альянсів", - сказав він на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом в Києві у вівторок.

Сибіга наголосив, що українська армія має ставати сильнішою, а стримування Росії посилюватися й зараз, і після війни.

Він також поінформував свого литовського колегу про підсумки переговорів у Саудівській Аравії та підкреслив принципові позиції України.

Глава МЗС підкреслив, що Литва є одним з найближчих союзників України. За його словами, загальний обсяг литовської допомоги склав понад 1,5 млрд євро, що становить близько 2% від ВВП. Сибіга висловив вдячність Литві за її непохитну підтримку. Також глава українського дипломатичного відомства подякував Литві за готовність до практичної участі в "Коаліції рішучих", тренування українських воїнів, лікування поранених, ремонт пошкодженої техніки, а також за допомогу та лідерство на напрямах відбудови, підтримки та відновлення енергетики.