Євросоюз має все необхідне для захисту від митних заходів США - голова ЄК

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн вважає неправильною торговельну політику адміністрації США, яка оголосила про митні тарифи на широке коло товарів з ЄС, і запевняє в готовності Євросоюзу адекватно відреагувати на ці заходи.

"Дозвольте мені прояснити: не Європа починала цю конфронтацію. Ми вважаємо, що це неправильно. Але моє звернення до вас сьогодні також полягає в тому, що у нас є все необхідне для захисту наших людей і нашого процвітання", - заявила фон дер Ляєн у вівторок, під час виступу в Європарламенті у Страсбургу під час дебатів щодо висновків Європейської ради від 20 березня 2025 року.

"У нас найбільший єдиний ринок у світі. У нас є сила для переговорів. У нас є сила для опору. І народи Європи мають знати: разом ми завжди просуватимемо і захищатимемо наші інтереси та цінності. І ми завжди будемо відстоювати Європу", - додала голова ЄК.

За її словами, "багато європейців почуваються абсолютно збентеженими заявами зі США" після того, як Євросоюз вибудовував партнерські зв'язки зі Сполученими Штатами, які розцінював як непорушні. Торгівля, зазначила фон дер Ляєн, "принесла більше, ніж процвітання, вона принесла ідею спільного способу життя".

"Наразі адміністрація США оголосила про 25-відсоткове підвищення тарифів на імпорт сталі, алюмінію, автомобілів і автомобільних деталей. Наступними секторами, на які поширюватимуться тарифи, стануть напівпровідники, фармацевтика і деревина. А завтра ми очікуємо ще одного оголошення: про так звані "взаємні" тарифи, які негайно застосовуватимуться майже до всіх товарів і багатьох країн світу", - повідомила голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що "тарифи, які поширюються на всіх, погіршують ситуацію, а не покращують її, тарифи - це податки, які платитимуть люди". "Тарифи - це податки для американців на продукти харчування і ліки. Тарифи просто підстьобнуть інфляцію", - сказала глава ЄК.

Фон дер Ляєн назвала "три стовпи", на яких Євросоюз будуватиме свою торговельну стратегію.

"По-перше, ми відкриті для переговорів. Ми підійдемо до цих переговорів з позиції сили. У Європи багато аргументів: від торгівлі до технологій і розміру нашого ринку. Але ця сила також ґрунтується на нашій готовності вживати жорстких контрзаходів. (...) По-друге, ми продовжимо диверсифікувати нашу торгівлю з іншими партнерами. (...) І, по-третє, ми подвоїмо наші зусилля щодо забезпечення процвітання єдиного ринку. Єдиний ринок є наріжним каменем європейської інтеграції та цінностей", - пояснила голова Єврокомісії позицію ЄС.